دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شدد وزير العدل السعودي على أن "موت" الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، جاء على أرض تخضع للسيادة السعودية، ورأى بناء على ذلك، أن القضاء السعودي هو من يجب أن يتعامل مع هذه القضية.

وقال وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، إن "موت" جمال خاشقجي، حدث على أرض تخضع للسيادة السعودي، القنصلية في إسطنبول، وبالتالي فإن "القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات".

وأيد الصمعاني الإجراءات التي اتخذها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، مشيرا إلى أنها تأتي استمرارا لنهج المملكة القائم على "ترسيخ أسس العدل"، واهتمام القيادة السعودية بسلامة مواطنيها كافة.

يذكر أن الملك سلمان كان قد أمر باتخاذ عدة إجراءات من ضمنها، إعفاء عدد من الشخصيات البارزة في جهاز الاستخبارات السعودي وعلى رأسهم نائب الرئيس، أحمد عسيري، بالإضافة إلى إعفاء المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، من منصبه، وتشكيل لجنة وزراية برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة جهاز الاستخبارات السعودي.