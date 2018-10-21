نتنياهو: سيتم إخلاء خان الأحمر.. هذه سياستنا وستنفذ

نشر الأحد ، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2018

القدس (CNN) – أعلن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أنه سيتم إخلاء قرية خان الأحمر البدوية، الواقعة على بعد 10 كيلومترات من شرق القدس.

وقال نتنوياهو، إن القرية "سيتم إخلاؤها، هذا قرار المحكمة وهذه سياستنا وسيتم تنفيذها"، مضيفاً أنه لا يملك "نية تأخير هذا حتى إشعار آخر على عكس ما نُشر".

وأتت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد ساعات من تداول وسائل إعلام إسرائيلية أنه قرر "تأجيل الهدم واستنفاذ جميع الخيارات" قبل البدء بالإخلاء القسري، مما استقطب بدوره نقد من شركاء التحالف اليميني، الذين يشجعونه على المباشرة بالقرار.

وكان نتنياهو قد قال إن مجلس وزراء الأمن السياسي سيناقش "تاريخ الإخلاء"، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، في سبتمبر/ أيلول 2018، السلسلة الأخيرة من الاستئنافات ضد عملية الهدم.

وفي المقابل وافق البرلمان الاتحاد الأوروبي على قرار ينص على أن "هدم خان الأحمر والنقل القسري" لسكانه قد "يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي".

وتعد قرية خان الأحمر، الواقعة بين مستوطنتين إسرائيليتين في الضفة الغربية بيتاً لأكثر من 150 فلسطيني، إذ قامت إسرائيل بتشريد الفلسطينيين من بيوتهم بصحراء النقب جنوب إسرائيل بعد أن أعلنت تأسيسها في 1948.