سلطنة عُمان ترحب بالإجراءات السعودية "الشفافة" في قضية خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعربت وزارة الخارجية العُمانية، الأحد، عن ترحيبها بما اتخذته المملكة العربية السعودية من إجراءات وصفتها بـ"الشفافة" بشأن قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الخارجية العُمانية، في بيان، إن "السلطنة تابعت البيان، الذي أصدرته المملكة العربية السعودية الشقيقة، بشأن النتائج الأولية للتحقيقات حول الحادثة المؤسفة، التي تعرض لها جمال خاشقجي".

وأضاف الخارجية العمانية: "ترحب السلطنة بما اتخذته المملكة من إجراءات شفافة في هذا الشأن، والتي تؤكد أهمية إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه بعيدا عن أية تأويلات"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وكان النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب أعلن، بعد 18 يوما من اختفاء خاشقجي إثر دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أن نتائج التحقيق الأولية أظهرت "موت خاشقجي إثر اشتباك ومشاجرة"، كما أعلن عن توقيف 18 شخصًا جميعهم سعوديون للتحقيق على ذمة القضية.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات، وإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، و3 لواءات آخرين بالاستخبارات، بالإضافة إلى إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي من منصبه.