ترامب حول قضية خاشقجي: من الواضح أن هناك خداع وألاعيب

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أن الرواية السعودية المتعلقة بقضية موت الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي أصبحت حديث العالم، كما تابع واصفاً ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بـ"الشخص القوي" الذي يتحكم بالأمور بطريقة إيجابية.

وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه "من الواضح أن هناك خداع وهناك ألاعيب"، ولكنه أشاد بقيادة ولي العهد قائلاً: "يُنظر إليه باعتباره شخص يستطيع إبقاء الأمور تحت السيطرة وأقصد هذا بطريقة إيجابية".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين بلاده والمملكة العربية السعودية، كما قال إن ولي العهد "حقاً يحب بلاده"، مضيفاً أنه "لم يسمع بأي طريقة من الطرق" ما إذا كان ولي العهد مسؤولاً عن موت خاشقجي.

وأتت تصريحات ترامب وسط النقد المتزايد للرواية السعودية المرتبطة بموت خاشقجي، إذ وجهت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى عدد من الحكومات الغربية انتقادات حول طريقة معالجة الرياض للقضية، التي تحولت من إنكار السعودية وجود أي علاقة لها باختفاء الصحفي إلى الاعتراف، السبت الماضي، بموت الصحفي أثناء زيارته لقنصلية بلاده بإسطنبول.

وكان النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب أعلن، بعد 18 يوما من اختفاء خاشقجي إثر دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أن نتائج التحقيق الأولية أظهرت "موت خاشقجي إثر اشتباك ومشاجرة"، كما أعلن عن توقيف 18 شخصاً جميعهم سعوديون للتحقيق على ذمة القضية.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات، وإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، و3 أشخاص برتبة لواء آخرين بالاستخبارات، بالإضافة إلى إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي من منصبه.