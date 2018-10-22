إسقاط جوي للقضاء على "إرهابيين مسلحين" في تدريب عسكري بين مصر وروسيا

نشر الاثنين ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث العسكري المصري، عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، صباح الإثنين، تفاصيل جديدة بشأن التدريب العسكري "حماة الصداقة 3"، الذي يجمع القاهرة وروسيا.

وفي بيان نشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، قال المتحدث العسكري المصري إنه "واصلت قوات المظلات المصرية والروسية تنفيذ فعاليات وأنشطة التدريب المشترك (حماة الصداقة 3) والذى يعد من أهم التدريبات المشتركة بالمنطقة وينفذ بجمهورية مصر العربية داخل ميادين التدريب لقيادة قوات المظلات".

ويرى المتحدث العسكري المصري أنه "يعد تدريب (حماة الصداقة 3) امتداداً للنجاحات التى حققتها تدريبات حماة الصداقة المصرية الروسية السابقة، بما يساهم فى تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين".

ولفت الانتباه إلى أنه "كانت المراحل الأولى للتدريب تضمنت رفع حالات الاستعداد القتالي وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، والتحرك إلى مطارات الإقلاع لتنفيذ عملية الإبرار الجوى بالتنسيق مع القوات الجوية".

وعما يتعلق بتفاصيل التدريب العسكري، سلط الأضواء على "التدريب على عملية إسقاط جوي مشترك للقضاء على عناصر إرهابية مسلحة بإحدى المناطق السكنية، كذلك القيام بأعمال قتال غير نمطية لقطع طرق ومحاور الإمداد ومنع هروب العناصر المتسللة".

وجاء في البيان الخاص بالجيش المصري أنه "يهدف التدريب إلى تبادل الخبرات فى مجالات التخطيط والإدارة والسيطرة، وتأكيد القدرة على تنفيذ عمل جماعى مشترك بدقة وكفاءة وتشكيل قوة إبرار جوى مشتركة باستغلال كافة الإمكانيات المتيسرة بما يحقق تنفيذ المهام المختلفة، وكذا التدريب الفني والتخصصي على أسلوب الإعداد والتجهيز لمعدات الإسقاط المختلفة".

وتحظى العلاقات بين القاهرة وموسكو بقوة ومتانة تجمع البلدين في ظل إدارة الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتشمل أنشطة "حماة الصداقة 3" التدريب على "أحدث الأساليب فى تنفيذ خطط التحميل المختلفة لقوات الإبرار الجوي، وتأمين مناطق الإبرار الجوي والسيطرة على القوات أثناء التحرك وتنفيذ المهام المخططة وسرعة مجابهة المواقف الطارئة أثناء إدارة العمليات"، فيما لفت المتحدث العسكري المصري إلى مشاركة "العديد من طرازات الطائرات المختلفة للقوات الجوية المصرية والروسية" في التدريب.