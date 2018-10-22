قبل أن تعلن تركيا التفاصيل.. أردوغان وترامب يناقشان قضية خاشقجي

نشر الأحد ، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ناقش الرئيسان الأمريكي، دونالد ترامب، والتركي، رجب طيب أردوغان قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، خلال اتصال هاتفي جمعهما، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية الأحد.

وتبادل الطرفان وجهات النظر بقضية خاشقجي، وشددا على ضرورة كشف ملابسات القضية، بعد أن أعلنت السعودية مقتل خاشقجي إثر "مشاجرة" في قنصليتها بإسطنبول.

يذكر أن اردوغان كان قد أعلن الأحد، أن تركيا ستعلن جميع التفاصيل المتعلقة بالتحقيق الذي أجرته بقضية الإعلامي السعودي، الثلاثاء.