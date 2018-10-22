خطيبة جمال خاشقجي تحت حماية الشرطة التركية على مدار الساعة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – توفر شرطة مدينة إسطنبول التركية حماية على مدار الساعة لخطيبة الإعلامي السعودي الذي قتل في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، جمال خاشقجي، وفقا لما ذكره مكتب حاكم إسطنبول الأحد.

وأكدت وكالة الأناضول التركية شبه الرسمية، أن الشرطة التركية ستتولى مهمة حماية خديجة جنكيز، بعد مقتل خطيبها.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد أكد في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد، أن قتل الإعلامي السعودي كان "خطأ جسيما" وعملية "مارقة"، وأشار إلى أن المملكة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث مثل هذه الأخطاء في المستقبل.

يذكر أن خاشقجي شوهد للمرة الأخيرة قبل أن يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين أول، لاستخراج بعض الأوراق من أجل استكمال إجراءات زواجه من جنكيز، قبل أن تعلن السعودية، السبت، "موته" إثر شجار داخل القنصلية.