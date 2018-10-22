كوشنر يكشف لـCNN عن نصيحته لولي العهد السعودي بقضية جمال خاشقجي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، أن أمريكا تنظر إلى التفسير السعودي لعملية قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي "بعينين مفتوحتين"، في إشارة إلى الوعي والمعرفة، وكشف عن النصيحة التي قدمها لوي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال حواره مع CNN خلال منتدى "Citizen"، الإثنين.

وقال كوشنر: "الرئيس يركز على ما فيه خير لأمريكا"، وأضاف قائلا: "أين هي مصالحنا الاستراتيجية ومع أي دول نتشاركها، يجب أن نعمل في هذا الاتجاه".

وأكد مستشار الرئيس الأمريكي أن على واشنطن أن توازن بين تداعيات أزمة مقتل خاشقجي ومجموعة الشراكات التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف كوشنر قائلا: "الشرق الأوسط مكان يصعب التعامل معه، لقد كان كذلك لفترة طويلة"، وتابع: "يجب أن نلاحق أهدافنا الاستراتيجية، ولكن علينا أيضا أن نتعامل مع الأوضاع المزرية، بالطبع".

وقال مستشار الرئيس الأمريكي إنه من المبكر الحكم على ما إذا كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والذي تربطه به علاقة متينة، قد أخذ بنصيحته وأجرى تحقيقا شفافا بمقتل خاشقجي.

وأضاف قائلا: "العالم يشاهد"، وتابع كاشفا عن نصيحته لولي لعهد: "إنهما اتهام ووضعية جديين للغاية، يجب أن تجري تحقيقا شفافا وتأخذ هذه القضية على محمل الجد" وأردف قائلا: "سنرى" إذا كان سيأخذ بالنصيحة.

وأشاد صهر الرئيس الأمريكي بالإصلاحات التي قام بها الأمير محمد بن سلمان: "لقد أجروا الكثير من الإصلاحات وساعدونا في تتبع مصادر تمويل الإرهاب، وأن نحارب من يحاولون تشويه سمعة الدين، لقد صنعوا التاريخ العام الماضي"، وتابع قائلا: "لذلك يحذونا الأمل بأن نواصل العمل من أجل تحقيق المصالح الأمريكية، وأن نكبح العدوان الإيراني، سنواصل التركيز على ذلك"، وشدد على أن السعودية حليف قوي جدا في هذا المجال.

وعن تعامل إدارة ترامب مع التحقيقات في قضية خاشقجي، قال كوشنر إن الإدارة الأمريكية في مرحلة جمع الحقائق، وستقوم بعد ذلك بتحديد بالموثوق به منها، للتوصل إلى استنتاجات.