دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي (الحاكم)، عمر جليك، أن موت الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، "هو جريمة قتل معقدة للغاية "، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وقال جليك إن "الفاعلين بذلوا مجهوداً كبيراً لطمس أثار جريمتهم"، كما أوضح أن نتائج التحقيق "ستظهر وسيحاسب المسؤولون بحيث لن يفكر أحد مرة أخرى بارتكاب مثل هذه الجريمة"، على حد تعبيره.

وكان النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب قد أعلن، بعد 18 يوما من اختفاء خاشقجي إثر دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أن نتائج التحقيق الأولية أظهرت “موت خاشقجي إثر اشتباك ومشاجرة“، كما أعلن عن توقيف 18 شخصًا، جميعهم سعوديون، للتحقيق على ذمة القضية.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات، وإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، و3 لواءات آخرين بالاستخبارات، بالإضافة إلى إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي من منصبه.