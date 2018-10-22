أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- نفت المملكة العربية السعودية استهدافها للإعلامي السعودي جمال خاشقجي، قائلة في تصريح صادر عن وزير إعلامها عواد العواد، الإثنين، إن الادعاءات بشأن صدور أمر بقتل خاشقجي "غير صحيحة وكاذبة".

وقال العواد عبر حسابه الخاص على "تويتر" إن "أي ادعاءات بشأن استهداف المملكة لمواطنها جمال خاشقجي، رحمة الله عليه، هي تخرصات عارية عن الصحة"، مضيفاً: "خلال تاريخها، المملكة لم تستهدف أبداً أي شخص، فهي تحول المشتبه بهم إلى المحاكم لكي تأخذ العدالة مجراها. وهذا يتضمن الإرهابيين الذين حملوا السلاح وهددوا الأمن".

وكان النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب قد أعلن، بعد 18 يوما من اختفاء خاشقجي إثر دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أن نتائج التحقيق الأولية أظهرت “موت خاشقجي إثر اشتباك ومشاجرة“، كما أعلن عن توقيف 18 شخصًا، جميعهم سعوديون، للتحقيق على ذمة القضية.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات، وإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، و3 لواءات آخرين بالاستخبارات، بالإضافة إلى إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي من منصبه.