أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن تسلسل الأحداث الذي كشفت عنه السعودية لقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، كما أكد أن المهلة التي طلبتها الرياض للكشف عن جميع ملابسات القضية "طويلة جدا"، وأشار إلى أن لدى واشنطن رجال يعملون في السعودية وتركيا وسيعودون الإثنين أو الثلاثاء بمعلومات جديدة سيتم الكشف عنها فورا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه غير راض عن التفسير السعودي لقضية خاشقجي، وأشار إلى أنه ينتظر المزيد من المعلومات من رجال الاستخبارات الأمريكيين الموجودين في تركيا والسعودية، والذين سيعودون الإثنين أو الثلاثاء، ليتم الكشف عن المعلومات.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قائلا: "لقد تحدثت مع ولي العهد لدينا أناس في السعودية، ونخبة من ضباط الاستخبارات في تركيا، سنرى ما لدينا، وسأطلع على الأمر إما الليلة أو غدا".

وشدد ترامب على أن المهلة التي طلبتها الرياض لكشف جميع ملابسات القضية، ومدتها شهر، "طويلة جدا"، وأردف قائلا: "لا يوجد سبب لذلك"، على حد تعبيره.

يذكر أنه من المنتظر أن تعلن تركيا نتائج التحقيقات التي أجرتها بالقضية، الثلاثاء، وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية، الإثنين، إلى أن أنقرة ستكشف عن جميع ملابسات القضية.