محادثات بين ترامب وماكرون حول موت جمال خاشقجي

(CNN)-- أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات هاتفية، الأحد، حول قضايا تتضمن موضوعات عدة من بينها موت الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي دخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لتعلن السعودية بعد 18 يوما عن "وفاة" الكاتب البارز إثر "مشاجرة" داخل القنصلية.

وبحث ترامب وماكرون أيضا الوضع في سوريا، والمعاهدة النووية التي تخطط الولايات المتحدة للانسحاب منها حيث أجرتها مع روسيا إبّان فترة الحرب الباردة.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه "تحدث الرئيس ترامب مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري"، مضيفة أنه "ناقش الزعيمان رحلة الرئيس (ترامب) المقبلة إلى فرنسا. كما تحدثا عن مجموعة من القضايا الاقتصادية والأمنية الدولية، بما في ذلك الوضع في سوريا، ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى، والظروف المحيطة بالموت المأساوي للصحفي السعودي جمال خاشقجي".