السلطات التركية تستمر بتلقي الإفادات حول قضية خاشقجي

إسطنبول، تركيا (CNN) -- تستمر السلطات التركية، الإثنين، بتلقي إفادات الموظفين العاملين في القنصلية السعودية بتركيا في إطار التحقيق بقضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، بحسب ما نقله فريق CNN من داخل المحكمة بإسطنبول.

وكان 5 موظفين أتراك قد وصلوا للقصر العدلي بإسطنبول، فيما غادر اثنان منهم المحكمة، بحسب ما قيل لفريق CNN، الذي تحقق بشكل مستقل من أن 3 من الموظفين قد تم استجوابهم وتركوا قصر العدلي.

وقال مصدر أمني لـCNN إنه من المتوقع أن يصل 20 موظفاً عاملاً في القنصلية من كلا الجنسيتين السعودية والتركية، إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول للإدلاء بإفادتهم كـ"شهود" في القضية.

وكان النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب قد أعلن، بعد 18 يوما من اختفاء خاشقجي إثر دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أن نتائج التحقيق الأولية أظهرت "موت خاشقجي إثر اشتباك ومشاجرة"، كما أعلن عن توقيف 18 شخصًا جميعهم سعوديون للتحقيق على ذمة القضية.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات، وإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، و3 لواءات آخرين بالاستخبارات، بالإضافة إلى إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي من منصبه.