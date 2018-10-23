الملك سلمان وولي عهده يستقبلان نجل جمال خاشقجي بقصر اليمامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض، صلاح خاشقجي نجل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وذكرت "واس" أن الملك وولي عهده استقبلا صلاح خاشقجي وسهل بن أحمد خاشقجي، وعبرا عن "بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد"، وأضافت الوكالة أن صلاح وسهل عبرا عن "عظيم شكرهما" للملك وولي عهده على "مواساتهما لهم في وفاة الفقيد".

وكان النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب أعلن، بعد 18 يوما من اختفاء خاشقجي إثر دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أن نتائج التحقيق الأولية أظهرت "موت خاشقجي إثر اشتباك ومشاجرة"، كما أعلن عن توقيف 18 شخصًا جميعهم سعوديون للتحقيق على ذمة القضية.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات، وإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، و3 لواءات آخرين بالاستخبارات، بالإضافة إلى إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي من منصبه.