البنتاغون: علاقتنا العسكرية مع السعودية يحددها الدبلوماسيون

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، روب مانيغ، أن العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية "لم تشهد أي تغيير حالياً"، إلا أنه أوضح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سيحدد الطريق قدماً "عند الحصول على الحقائق".

وقال مانينغ إن ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "يعملان مع الحكومة التركية والمملكة العربية السعودية للحصول على الحقائق"، في إشارة إلى قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، كما أضاف أن وزارة الخارجية "هي التي تطبق السياسات وليس البنتاغون من تصنعها".

وأشار المتحدث باسم البنتاغون إلى أن إلى العلاقة العسكرية "ثابتة ومستمرة" وسوف نستمر في التعامل على أساس أنها علاقات تاريخية ولكن الأمر يرجع إلى الدبلوماسيين في معرفة وتحديد ما يجب فعله.

وكان ترامب قد هدد بفرض "عقاب شديد" على المملكة العربية السعودية في حال ثبوت ضلوعها باغتيال خاشقجي، الذي أعلنت السعودية بعد نحو 18 يوماً من اختفائه أنه مات في قنصلية بلاده بتركيا إثر "مشاجرة".