موسكو، روسيا (CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين (القصر الرئاسي الروسي)، دميتري بيسكوف، بلاده سمعت موقف المملكة العربية السعودية الرسمي من أن "العائلة المالكة لم تكن متورطة في حادث قتل الصحفي جمال خاشقجي، والأمر يتعلق الآن بالمحققين".

وجاءت تصريحات بيسكوف، خلال مؤتمر عقده مع الصحفيين، صباح الثلاثاء، ليوضح: "سمعنا بيانًا رسميًا من الرياض يقال فيه إن ممثلي العائلة المالكة لم يشاركوا في الحادث، أخذنا ذلك في الحسبان".

وأضاف بيسكوف: "خلاف ذلك، هذه هي مسألة قيد التحقيق، وهنا لا بد من العمل فقط مع المعلومات الرسمية والتحقق منها. كما تعلمون ردة الفعل التي عبر عنها (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين في منتدى فالداي الأخير".

وكانت وسائل إعلام روسية رسمية قد نقلت، الخميس الماضي، أول تعليق من بوتين بشأن قضية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي اختفى من بعد دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

واعتبر بوتين، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي لمجموعة "فالداي"، أنه "توجد مسؤولية على عاتق الولايات المتحدة" في قضية اختفاء جمال خاشقجي "لأنه عاش في الولايات المتحدة"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وشدد بوتين على أنه "من الضروري انتظار نتائج التحقيق" في اختفاء خاشقجي في تركيا "قبل تخريب العلاقات مع المملكة العربية السعودية"، حسب تعبيره

وقال بوتين: "لقد عاش في الولايات المتحدة. لم يعش في روسيا، إنما في الولايات المتحدة. وبهذا المعنى، بالطبع، تتحمل الولايات المتحدة بعض المسؤولية عما حدث لها"، مضيفا أنه "لا يمكننا إفساد العلاقة مع السعودية ما لم تكن لدينا حقائق ملموسة"، معتبرا أن "اختفاء خاشقجي أمر مؤسف قطعا لكننا بحاجة لفهم ما حدث"، حسب قوله.