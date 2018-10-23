أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – عثر ضباط سعوديون وأتراك على حقبتين ومواد أخرى داخل السيارة المهجورة التابعة للقنصلية السعودية في إسطنبول، والتي وجدت في موقف خاص، الإثنين، وفقا لوكالة الأناضول التركية الرسمية.

وشاهد فريق CNN الموجود في محيط الموقف الخاص، الشرطة التركية وفريق الطب الشرعي وهم يصلون إلى الموقع، كما كشف أحد كبار ضباط الشرطة التركية لـCNN عن وجود دبلوماسي سعودي رفيع المستوى وممثل لوزارة الخارجية التركية في الموقف عند فحص الموجودات.

بدوره، قال ضابط في شرطة منطقة سلطان غازي إسطنبول، والتي يقع بها الموقف الخاص، لـCNN إن السيارة التي يتم التحقق منها، كانت جزءا من عملية فتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقام فريق الطب الشرعي بتسجيل الموجودات وتصنيفها، ليأخذ المواد المشتبه بها ويتم تحليلها بشكل أعمق ومعرفة الرابط الذي يجمعها بالعملية.

يكر أنه تم العثور على سيارة مهجورة داخل موقف خاص، الإثنين، وأكدت مصادر في الشرطة التركية أنها تابعة للقنصلية السعودية في إسطنبول.