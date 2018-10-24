أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكي عن سحب تأشيرات الدخول إلى أمريكا من 21 سعوديا يُشتبه بضلوعهم في عملية قتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وحرمانهم من الحصول على تأشيرات دخول في المستقبل، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم الخارجية، هيثر نويرت، الثلاثاء.

وقالت نويرت: "سيتم سحب تأشيرات الدخول الخاصة بـ21 شخصا من المشتبه بهم في موت جمال خاشقجي، وسيتم حرمانهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى أمريكا".

من جانبه، قال متحدث آخر باسم الخارجية الأمريكية لـCNN إن الوزارة تمتلك صلاحية سحب التأشيرات بناء على معلومات لديها تفيد بأن الشخص مرفوض في أمريكا أو غير جدير بالحصول على التأشيرة، وذلك وفقا للمادة 221 (i) من قانون الهجرة والجنسية.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كان قد أكد في وقت سابق الثلاثاء، أن واشنطن حددت عددا من المسؤولين عن عملية قتل خاشقجي، وستقوم بسحب تأشيرات الدخول منهم وحرمانهم من الحصول على تأشيرات بالمستقبل، كما أنها ستدرس فرض عقوبات "ماغنيتسكي" عليهم.