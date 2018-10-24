السيسي يشكر الإمارات وحسين الجسمي في احتفالية ذكرى حرب أكتوبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "لم تأت لي فرصة كي أقول لك شكرا".. بهذه الكلمات تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال حضوره الحفل الفني الذي استضافته القاهرة، بمناسبة الذكرى الـ45 لـ"نصر أكتوبر المجيد"، في إشارة للحرب التي خاضتها البلاد مع سوريا ضد إسرائيل عام 1973.

وكان السيسي يوجه حديثه إلى الإمارات من خلال إشادته بالفنان حسين الجسمي، الذي شارك في إحياء الحفل وقدم أغنيات عدة من بينها "تسلم إيدينك" و"بشرة خير".

وتحدث السيسي بالعامية المصرية، قائلا في رسالته إلى الجسمي: "مجتليش فرصة أقول لك متشكر، وأحيي دولة الإمارات من خلالك، وكنت مستني فرصة وأقول لك كتر خيرك"، حسب تعبيره.