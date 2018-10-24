الأناضول: أردوغان وولي العهد السعودي بحثا قضية جمال خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجهود المشتركة للكشف عن جميع جوانب مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول الرسمية التركية، الأربعاء.

وقالت الأناضول إن الاتصال جاء بناء على الطلب السعودي وبحث الطرفان فيه الجهود الممكنة للكشف عن جميع ملابسات مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وكان أردوغان قد أعلن الثلاثاء، عن بعض التفاصيل المتعلقة بعملية قتل الإعلامي السعودي، وذلك بعد أن كانت السعودية قد أعلنت، فجر السبت، عن "موته" بسبب "شجار بالأيدي" مع أشخاص "مارقين" داخل قنصليتها في إسطنبول.

يذكر أن الشرطة التركية وفرق التحقيق السعودية والتركية يبحثون في الوقت الراهن عن جثة الإعلامي السعودي، وقد عثر خلال هذه العملية على سيارة تابعة للقنصلية السعودية في موقف خاص بإسطنبول.