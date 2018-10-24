أردوغان: سنعلن عن الأدلة الجديدة بقضية مقتل خاشقجي للعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده ستعلن عن الأدلة الجديدة التي سيتم التوصل إليها في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، أمام الرأي العام العالمي.

جاء ذلك بكلمة ألقاها خلال مشاركته في ندوة دولية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "التحقيقات حول مقتل خاشقجي لم تنتهِ بعد، وأن بلاده تقوم بالتفتيش وجمع الأدلة".

وتأتي تصريحات أردوغان، الأربعاء، بعد الكلمة التي ألقاها، الثلاثاء حول خاشقجي، وقال فيها: "الجريمة مدبرة وكان مخططا لها" وبلاده "تمتلك أدلة قوية"، مطالبا بمحاكمة الـ18 "متورطا" بتنفيذها في إسطنبول. ودعّم حديثه بأن "تم نزع القرص الصلب من كاميرات القنصلية السعودية يوم مقتل خاشقجي".

وشدد أردوغان فغي كلمته على أن "الجريمة وقعت في مبنى القنصلية الذي يعتبر من الأراضي السعودية، لكن يجب ألا ننسى أنها داخل حدود تركيا"، وطرح مجموعة من الأسئلة خلال إلقاء خطابه عن خاشقجي بشأن ما تردد الأيام الماضية، قائلا: "أين جثته؟" و"من هو المتعاون المحلي؟".