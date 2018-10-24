بروفيسور لـCNN: خاشقجي دعم اعدام نمر النمر ومواقفه كانت نصائح للمملكة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال طارق مسعود، البروفيسور في كلية كينيدي في جامعة هارفارد، إن مواقف الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، لا يمكن اعتبارها مواقف معارضة للنظام في المملكة، بل كان يقدم ما كان يراه نصائح.

جاء ذلك في مقابلة لمسعود مع الزميل فريد زكريا لـCNN حيث قال: "إذا نظرنا إلى الأعمدة التي يكتبها خاشقجي في صحيفة الواشنطن بوست، نرى أنه شخص لم يعارض العائلة المالكة في السعودية، بل كان شخص يقدم نصائح فيما يراه أنسب، ولكن همه الأكبر كان المحافظة على النظام في السعودية.."

وتابع قائلا: "بالأخذ بعين الاعتبار عدم معرفة ما حدث مع جمال بالضبط، إلا أن النظرة تزداد سوءا، جمال لم يكن شخصا ينحدر من مجتمع مهمش بالسعودية بل هو عضو في البناء المؤسسي بالبلاد، ورؤيته يخرج عن هذا البناء يظهر وجود شرخ ما، فإن كان خاشقجي اعتبر عدوا للدولة فإن هناك مشكلة حقيقية فهناك الكثيرون على مستوى النخبة ممن يحملون آراء مشابهة".

وأضاف: "بعض الأشخاص الآن قد ينتقدون جمال على نتاجه الفكري بشكل عام، وإذا نظرنا إلى هذا الإنتاج نرى أن جمال قال أمورا لا يمكننا تصنيفها بأنها ليبرالية، في العام 2016 عندما أعدمت السلطات السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر، فإننا نرى أن خاشقجي كان في صالح ذلك وأيده قائلا إن ذلك الشخص كان خائنا."