جرجس يتحدث لـCNN عن استراتيجية تركيا بـ"أزمة خاشقجي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال فواز جرجس، رئيس قسم الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، إن السلطات التركية وظفت قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي بصورة استراتيجية، حيث وظفتها في عدد من القضايا التي تواجهها البلاد.

وأوضح جرجس في مقابلة مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN: "تركيا وخلا الأسابيع الثلاثة السابقة استخدمت هذه الأزمة لتلميع صورتها والضغط على السلطات السعودية بالإضافة إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية."

وحول خطاب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان التي تناول فيها قضية خاشقجي، قال جرجس: "رغم رفضه (أردوغان) للرواية السعودية وطرحه لأسئلة قوية جدا تتعارض مع رواية الرياض، إلا أنه لم يقدم أي أدلة سواء بموضوع وجود تسجيلات على مقتل الإعلامي السعودي وفقا لما صرح به مسؤولون أتراك".

وتابع جرجس قائلا: "السبب الذي يدفعني للشك بالدوافع الأخلاقية للرئيس التركي، هو وجود العديد من الصحفيين وآلاف من المجتمع المدني مسجونون في البلاد".

وكان الرئيس التركي، قال في خطاب له الثلاثاء إن "الجريمة وقعت في مبنى القنصلية الذي يعتبر من الأراضي السعودية، لكن يجب ألا ننسى أنها داخل حدود تركيا"، معتبرا أن "مقتل جمال خاشقجي جريمة مخطط لها". وطرح مجموعة من الأسئلة خلال إلقاء خطابه عن خاشقجي بشأن ما تردد الأيام الماضية، قائلا: "أين جثته؟" و"من هو المتعاون المحلي؟".