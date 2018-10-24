نشر الأربعاء ، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت فرنسا أنها ستتخذ الإجراءات "المناسبة" تجاه السعودية في حال ثبوت ضلوعها بعملية قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وفقا لما قاله المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية، بنجامين غريفو، للصحفيين الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية: "عندما تُظهر الحقائق والمعلومات تورط السعودية في العملية، سنخلص إلى استنتاجنا وسنتخذ إجراءات عقابية" بحق الرياض.

وأضاف غريفو قائلا إن العقوبات "ببساطة لن تشمل مبيعات الأسلحة"، وتابع قائلا: "أنا متفاجئ من التركيز على مبيعات الأسلحة فقط"، على حد تعبيره.

يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت "موت" خاشقجي، إثر "شجار بالأيدي" مع عدد من الأشخاص "المارقين" داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.