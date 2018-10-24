روحاني: مقتل خاشقجي لا يمكن وقوعه دون دعم أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، لا يمكن وقوعه دون دعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وفقال لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وندد روحاني في اجتماع لحكومته، الثلاثاء، بهذا الحادث "المفجع" معتبرا "المواقف التي تتخذها دول العالم ضد هذا الحادث إختباراً يبيّن مدي التزام دُعاة حقوق الإنسان خاصة في أوساط الولايات المتحدة واوروبا.

وأضاف الرئيس الإيراني قائلا: "لم يكن أحد يتصور في عالمنا المعاصر وفي هذا القرن الجديد، حدوث جريمة قتل منتظمة كهذه وبهذه الطريقة"، مؤكدا على "عدم إمكانية تجرُّؤ المخطّط لهذا القتل وقيامه بفعلته دون تمتعه بدعم وإسناد من الولايات المتحدة الأمريكية".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في كلمة، إنه "سيلتقي بعدد من المسؤولين الأمريكيين العائدين من السعودية وتركيا للحديث عن قضية مقتل خاشقجي، وأكد أن العملية كانت "فاشلة بالمجمل"، لافتا إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نفى بشكل قاطع ضلوعه بهذه العملية وأكد أنها تمت على مستويات أدنى.