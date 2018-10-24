بومبيو: حددنا بعض المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي.. وسنفرض عليهم عقوبات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن حددت عددا من المسؤولين عن عملية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وأشار إلى أنها ستفرض عليهم عقوبات مثل "سحب التأشيرات منهم" ومنعهم من الحصول على "تأشيرات دخول" إلى أمريكا، مشددا على أن واشنطن لن تتسامح في التعامل مع عملية إسكات خاشقجي بالقوة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، إن أمريكا حددت عددا من المسؤولين عن قتل خاشقجي، ومن ضمنهم رجال يعملون في جهاز الاستخبارات وفي الديوان الملكي وفي وزارة الخارجية ووزارات أخرى في المملكة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن ستفرض عقوبات على المسؤولين عن العملية، مثل "سحب التأشيرات" وعدم منحهم تأشيرات للدخول إلى أمريكا بالإضافة إلى إجراءات أخرى.

وكشف بومبيو أن هناك تواصلا مع وزارة الخزانة الأمريكية، لفرض ما يعرف بعقوبات "ماغنيتسكي" والتي تطبقها أمريكا على منتهكي حقوق الإنسان، وتشمل تجميد أصولهم وحظرهم من دخول أمريكا، وأكد أن هذه لن تكون الكلمة الأخيرة لواشنطن في هذه القضية.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي حديثه عن قضية خاشقجي قائلا إن أمريكا تريد أن توضح للجميع أنها لن تتسامح في التعامل مع تصرف عنيف كهذا، لإسكات صوت الإعلامي السعودي بالقوة.

في الوقت نفسه، شدد بومبيو على أن المصالح الاستراتيجية المشتركة مع السعودية ستبقى قائمة، لكنه أكد أن تعامل أمريكا مع القضية سيعتمد على الحقائق التي ستتكشف خلال مدة تتراوح بين 48 ساعة و72 ساعة.