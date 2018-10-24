دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سخر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، من خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ألقاه خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) الثلاثاء، وتناول فيه قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال خلفان في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر: "مفاجآت ادروغان لا بارود ولا دخان ولا منطق ولا بيان..انما سوالف كان ياما كان.!!"

وكان نائب رئيس الشرطة قد وصف عملية قتل خاشقجي بأنها "عملية استخباراتية فاشلة" طالت جميع القائمين على تنفيذها، مضيفا أن تفاصيلها أُعلنت بوضوح وبصراحة وبمصداقية، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن تفاصيل مقتل خاشقجي التي كشفها النائب العام السعودي أكثر وضوحاً وشفافية وتفصيلاً من بيان أردوغان حول الحادثة، مضيفاً أنه اختار اذاعة البيان في نفس وقت انعقاد مؤتمر الاستثمار في السعودية.

يذكر أن أردوغان كان قد رفض الرواية السعودية المذكورة سابقا حول مقتل خاشقجي، فيما لفت الأنظار إلى أن "الجريمة مدبرة وكان مخططا لها" وبلاده "تمتلك أدلة قوية"، مطالبا بمحاكمة الـ18 "متورطا" بتنفيذها في إسطنبول.

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