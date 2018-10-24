أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التغطية على عملية قتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، بأنها "الأسوأ عبر التاريخ"، وأكد أن في حال كشفت الدلائل تورط السعودية في هذه العملية فإن الأمر "لن يكون جيدا"، مشيرا إلى أن تفسير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لما جرى لم يكن "مكملا".

وقال ترامب للصحفيين الثلاثاء، إن ما حدث كان "فكرة سيئة بالمبدأ، وتم تنفيذها بشكل سيء وعملية التغطية عليها كانت الأسوأ عبر التاريخ"، وأضاف قائلا: "أيا كان من فكر في هذه العملية سيكون في ورطة وعليه أن يكون في هذا الموقف".

إن السعودية حليف "عظيم" وأكد أنه ينتظر الاطلاع على نتائج التحقيقات ليعرف الحقائق، لافتا إلى أن ذلك سيحدث الثلاثاء أو صباح الأربعاء.

أما عن الانسحاب من بعض الشراكات الاقتصادية مع المملكة، فقال الرئيس الأمريكي إن هذه الخطوة ستفسح المجال أمام روسيا والصين لكسب صفقات عسكرية تقدر بـ450 مليار دولار، لافتا إلى أن واشنطن ستكون قد أذت نفسها إذا اتخذت إجراء كهذا.

ورغم التأكيد على أهمية العلاقات مع السعودية، نوه ترامب إلى أن ذلك "ليس عذرا" لقتل خاشقجي، وأضاف قائلا: "إذا كان ما يقال إنه حدث قد حدث بالفعل، وأظهرت الحقائق ذلك"، لن يكون الأمر جيدا.

وبشأن الخطاب الذي ألقاه أردوان، في وقت سابق الثلاثاء، رأى الرئيس الأمريكي أنه "ليس مكملا" لما جرى، وشدد على أنه يتمسك بمعرفة الحقائق.