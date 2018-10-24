نشر الثلاثاء ، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2018

بعد أن أعلنت السعودية "موته".. أين جثة جمال خاشقجي؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيلتقي بعدد من المسؤولين الأمريكيين العائدين من السعودية وتركيا للحديث عن قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وأكد أن العملية كانت "فاشلة بالمجمل".

وقال ترامب الثلاثاء إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نفى بشكل قاطع ضلوعه بهذه العملية وأكد أنها تمت على مستويات أدنى.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "تنفيذ الأمر كان مريعا، والتنفيذ الفعلي للعملية كان مريعا أيضا"، ووصف العملية ككل بأنها "فاشلة بالمجمل".

وتابع ترامب حديثه عن قضية خاشقجي قائلا: "رغم أنهم (السعوديين) تحدثوا عن الأمر، لم يسر شيء مما فعلوه على النحو الصحيح، ببساطة لم يتم الحديث عن الأمر بالطريقة المناسبة".

وأضاف ترامب قائلا: "لم يبلوا حسنا بالتنفيذ ولم يبلوا حسنا بالحديث عن الأمر ولا بالتستر عليه"، على حد تعبيره.