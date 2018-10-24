دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة التركية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، قيام سيارة تحمل لوحة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية بـ"إجراء جولة استكشافية في غابة بلغراد (بإسطنبول) قبل الجريمة"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية (الرسمية).

ونشرت "الأناضول" صورة للسيارة التابعة للقنصلية السعودية، مضيفة أنه "تبذل فرق الأمن التركية جهودًا كبيرة من أجل إماطة اللثام عن تفاصيل الحادثة، وتعمل على فحص تسجيلات كاميرات الأمن في أجزاء كثيرة من المدينة (إسطنبول)، وخاصة في محيط القنصلية".

وتابعت: "يقوم فريق خاص بفحص تسجيلات مدتها ألفين (2000) ساعة، جمعت من 137 كاميرا في إسطنبول، بما في ذلك مطار أتاتورك، ومناطق لفنت والسلطان أحمد".

وأشارت إلى قيام الفريق الخاص بـ"تتبع آثار الفريق السعودي المكون من 15 شخصًا الذي وصل لقتل خاشقجي، ومسؤولي القنصلية خطوة بخطوة قبل وبعد الحادثة".

وتظهر التسجيلات أن "مسؤولين في القنصلية قاموا مساء يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، باختبار إمكانية دخول حافلة صغيرة تحمل لوحة دبلوماسية من بوابة الحديقة إلى الداخل"، حسب وكالة الأناضول.

وذكرت وكالة الأناضول أنه "أظهرت تسجيلات يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وصول فريق من 3 أشخاص إلى تركيا قادمًا من المملكة العربية السعودية بواسطة رحلة جوية مجدولة، ثم توجه الفريق إلى الفندق قبل التوجه إلى القنصلية"، مضيفة: "كما أظهرت تسجيلات اليوم نفسه، قيام سيارة تحمل لوحة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية بإجراء جولة استكشافية في غابة بلغراد، ووصول خاشقجي إلى مطار أتاتورك".

وخلال خطابه في أنقرة، الثلاثاء، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن ثلاثة رجال من الفريق السعودي قاموا برحلة استكشافية إلى غابة بلغراد التي تبعد 18 كيلومترًا عن القنصلية السعودية في إسطنبول.