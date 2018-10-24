قضية خاشقجي.. ما لم يتطرق له أردوغان بخطابه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في قضية وفاة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وذلك بعد تصريحاته التي قال فيها إن "جريمة قتل خاشقجي كان مخططا لها"، إلا أنه لم يتطرق إلى عدد من الزوايا التي توقع أن يتناولها في كلمته.

الرئيس التركي لم يتطرق إلى تقارير وجود تسجيل يثبت تعرض خاشقجي للتعذيب أو كيف قتل، حيث قال مسؤول تركي في تصريحات لـCNN إن جثة الإعلامي السعودي "قطعت"، في حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا على لسان مسؤول تركي وأنه قال إن أحد السعوديين الذين دخلوا البلاد حمل "منشار عظم".

الرئيس التركي لم يذكر في كلمته ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، واكتفى بالتطرق إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويأتي حديث أردوغان، الثلاثاء، عقب مرور نحو 3 أسابيع على دخول خاشقجي إلى القنصلية السعودية بإسطنبول في تركيا، واعتراف الرياض فيما بعد بـ"وفاته" إثر "مشاجرة"، وسط ضغط دولي على المملكة لاستعراض التفاصيل الخاصة بالقضية كافة.