 ماذا دار في مكالمة تيريزا ماي والملك سلمان بشأن جمال خاشقجي؟

(CNN)-- أجرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مكالمة هاتفية، الأربعاء، مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتؤكد على "قلق" المملكة المتحدة "العميق" بشأن مقتل جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إن "التفسير الحالي يفتقر إلى المصداقية، لذلك لا تزال هناك حاجة ملحة لتحديد ما حدث بالضبط". وحثت السعودية بـ"شدة" على "التعاون مع التحقيق التركي وأن تكون شفافة بشأن النتائج".

واعتبرت أنه "من المهم أن يتم كشف الحقائق الكاملة"، مكررة أيضا أنه "تجب محاسبة جميع الأفراد الذين يتحملون مسؤولية قتل خاشقجي". وأضافت أن وزير الداخلية البريطاني "يتخذ إجراءات ضد جميع المشتبه بهم في مقتل خاشقجي؛ لمنعهم من دخول المملكة المتحدة". ووفقا للبيان البريطاني، فإنه "إذا كان الأفراد لديهم تأشيرات فسيتم إلغاؤها".