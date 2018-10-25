وفيات وإصابات جراء سيول البحر الميت في الأردن

هديل غبّون

عمان، الأردن (CNN)-- أعلنت السلطات الأردنية، الخميس، عن تسجيل 14 حالة وفاة وإصابة 22 آخرين، وهي حصيلة مرشحة للزيادة بسبب وجود عدد من المفقودين ممن جرفتهم السيول في منطقة البحر الميت، فيما لاتزال عمليات التمشيط للمنطقة جارية.

وقال بيان صدر عن الدفاع المدني الأردني وصلت لـCNN بالعربية نسخة منه، إن عمليات البحث والتمشيط بدأت منذ ساعات ولاتزال مستمرة، فيما تشارك أجهزة مختلفة في عمليات الإنقاذ، وسط حالة تأهب رسمية دفعت برئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز وقائد الجيش الأردني بالتوجه إلى المنطقة.

وذكر مدير العمليات في الدفاع المدني الأردني، العميد فريد الشرع، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن "هناك انجرافا للسيول وقع بشكل مفاجىء في منطقة المياه السخنة في منقطة البحر الميت، وكانت هناك العديد من رحلات المدارس".

وأكد الشرع أن "أغلبية الوفيات من الطلبة"، مضيفا أن "هناك أملا لا يزال بالعثور على العديد من المفقودين أحياء"، فيما أشار إلى أن "المنطقة التي وقعت فيها السيول هي منطقة منخفضة جدا".

ولم تعرف الأعداد الإجمالية للطلبة المتواجدين في المنطقة، فيما بدأ عدد من أهالي الطلبة بالتجمهر أمام إحدى المدارس التي خرج عدد من طلابها في رحلة إلى المنطقة وجرفتها السيول.