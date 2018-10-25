دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت مصر عن استنكارها "الاعتداء الإسرائيلي" على آباء وشمامسة كنيسة دير السُلطان بالقدس، الأربعاء، معلنة أنها "نجحت" في "الإفراج عن الراهب المحتجز".

وكانت حسابات مصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" تداولت فيديو يظهر توقيف الأمن الإسرائيلي لأحد الرهبان، فيما أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث بإسم وزارة الخارجية، عن "الاستنكار لتعرُّض الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم (الأربعاء)، لعدد من آباء وشمامسة كنيسة دير السُلطان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالقدس، واحتجاز أحدهم".

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على "رفض" بلاده "القاطع التعرُّض لرجال الدين، مع التأكيد على ضرورة احترام المقدسات الدينية"، مضيفا أن القاهرة "تتابع عن كثب على مدار الساعة تطورات الموقف على الأرض، حيث يستمر التواصل بين السفارة المصرية في تل أبيب والقيادات الكنسية بدير السُلطان في هذا الشأن؛ كما تم التواصُل مع السلطات الإسرائيلية للوقوف على مُلابسات ودوافع ذلك الحادث، حيث أسفرت تلك الاتصالات بالفعل عن سرعة إفراج الجانب الإسرائيلي عن الراهب المُعتقل"، مضيفاً أن "الوزارة لا تزال مستمرة في متابعة الموقف"، حسب بيانه.