دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، الوضع الذي آل إليه مجلس التعاون الخليجي، بعد "المقاطعة" لافتا إلى أن اجتماعاته تعقد لمصلحة الأصدقاء فقط وليس الأعضاء.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "استغرب وأتأمل الوضع الذي وصل إليه مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة، والتي انتهى دورها إلا إذا طلب الغرب اجتماعا لمصالحة سواء عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، فتجد الكورال يلتئم لا لمصلحة المجلس ولكن حتى نظهر بالمظهر اللائق ونقوم بالخدمات التي يجب أن نقوم بها للأصدقاء.."

وتابع قائلا: "ولكن لا يجتمع المجلس لمناقشة الوضع الحالي السياسي والاقتصادي والعسكري لمصلحة أبناء المجلس بدعوى المقاطعة.. ألا يجب أن يجتمع المجلس لمصالح المنطقة مثلما يجتمع لمصالح الأصدقاء؟ شيء محزن.. فلا تتصالحوا يا سادة، ولكن حافظوا على مصالح المجلس".

وأضاف في تغريدة منفصلة: "ولا يدعي أحد أنه سيحافظ على المصالح نيابة عن الغير، فهذا الهروب من المواجهة مع من تختلف معه لا يخدم المنطقة بالذات في هذه الظروف".