رئيس حكومة العراق الجديد يؤدي اليمين الدستورية مع 14 وزيرا

نشر الأربعاء ، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربة المتحدة (CNN)-- أفادت وسائل إعلام عراقية، الخميس، بأن رئيس وزراء البلاد الجديد، عادل عبدالمهدي، و14 وزيرا من أصل 21 وزيرا أدوا اليمين الدستورية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) وقناة "السومرية" أن مجلس النواب العراقي صوّت، صباح الخميس، على منح الثقة لـ14 وزيرا من حكومة رئيس الوزراء عبدالمهدي، فيما تم تأجيل التصويت على وزارات الداخلية والدفاع.

وجاءت أسماء الوزراء على النحو التالي، حيث أحصت وسائل الإعلام العراقية 13 شخصا حتى وقت كتابة تلك السطور:

ثامر الغضبان وزيرا للنفط.

فؤاد حسين وزيرا للمالية.

نعيم ثجيل الربيعي وزيرا للاتصالات.

بنكين ريكاني وزيرا للإعمار.

محمد علي الحكيم وزيرا للخارجية.

صالح حسين وزيرا للزراعة.

أحمد رياض وزيرا للشباب.

علاء عبد الصاحب وزيرا للصحة.

صالح الجبوري وزيرا للصناعة.

لؤي الخطيب وزيرا للكهرباء.

عبدالله اللعيبي وزيرا للنقل.

محمد هاشم وزيرا للتجارة.

باسم عبد الزمان الربيعي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية.