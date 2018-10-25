دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، إن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان وضع النقاط على الحروف بعد كلمته التي ألقاها في مؤتمر قمة الاستثمار حول ملف مقتل الإعلامي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لخاشقجي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "سمو سيدي ولي العهد وضع النقاط على الحروف في قضية جمال خاشقجي، رحمه الله، مؤكداً سموه أن هذا الأمر المؤسف لا ينسجم مع مبادئ المملكة وقيمها وأن المملكة ستتخذ كل الإجراءات القانونية وستستكمل التحقيقات بالعمل مع الحكومة التركية للوصول للحقيقة وتقديم المذنبين للمحاكمة لمحاسبتهم".

وتابع قائلا: " أتقدم بخالص العزاء الى أسرة المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله. ما حدث له آلمنا جميعاً. نسأل الله له المغفرة ولأهله الصبر والسلوان".

وأضاف: "تأكيد سيدي ولي العهد على أن الشعب السعودي «جبار وعظيم» يأتي امتدادًا لرهانه، يحفظه الله، على هذا الشعب العظيم في مواجهة كل التحديات وتحقيق التنمية والنهوض بالمملكة في مختلف المجالات في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠.. رؤية المملكة تجاه المنطقة والتي عبر عنها سمو سيدي ولي العهد هي الوصول لنموذج تنموي في منطقة الشرق الاوسط بما يحقق رخاء شعوبها لتكون في صدارة دول العالم وهي رؤية أكبر من اي اختلافات سياسية قصيرة الأمد".

وأضاف: "تقودون ياسيدي مسيرة التقدم والرخاء، ويمضي الوطن برؤيتكم وحكمتكم، بخطوات واثقة، نحو مستقبل مشرق ومزدهر، رهانكم على أبناء هذا الوطن، وهم كما عهدتهم دوماً جنود مخلصين لإعلاء رايته العزيزة".