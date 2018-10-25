الملك سلمان لميركل عن قضية خاشقجي: العدالة ستأخذ مجراها

دبي، الإمارانت العربية المتحدة (CNN)-- شدد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن "العدالة ستأخذ مجراها"، وذلك في مكالمة أجراها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحسب وكالة الأنبا السعودية، فقد "جرى خلال الاتصال بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة"، فضلا عن أن الملك سلمان "أطلع المستشارة الألمانية على مستجدات التحقيق في مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، وأكد أن ما قام به المتورطون في هذه الجريمة لايمثل مبادئ المملكة وقيمها".

وشدد الملك سلمان على "أن العدالة ستأخذ مجراها بشكل كامل وحازم وسينال من تثبت إدانتهم جزاءهم الرادع"، فيما أعربت ميركل عن "أملها أن تؤدي التحقيقات الجارية حاليًا لكشف كافة الملابسات في هذه الواقعة"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وقبل أيام، قالت ميركل إن "ألمانيا ستوقف كل صادرات الأسلحة للسعودية"، موضحة وهي تتحدث في اجتماع الاتحاد الديمقراطي المسيحي في برلين، الأحد الماضي: "لا يمكن إتمام صادرات الأسلحة [إلى السعودية] في الظروف الحالية".

وأدانت ميركل مقتل خاشقجي بأقوى العبارات، مضيفة أن "هناك حاجة ملحة لتوضيح ما حدث". وأضافت أن ألمانيا ستناقش المزيد من ردود الفعل في هذه القضية مع شركائها الدوليين.