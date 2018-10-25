باريس، فرنسا (CNN)-- أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانوئيل ماكرون، مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء، وفقا لبيان صادر من مكتب الرئيس الفرنسي.

وحسب البيان، فقد "ناقش الزعيمان التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي". وأعرب ماكرون عن "استيائه العميق من هذه الجريمة، وطلب من الملك إلقاء الضوء على الظروف التي أدت إلى هذه المأساة".

وذكّر ماكرون الملك سلمان بـ"الأولوية الأساسية لفرنسا للدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة والحرية العامة". وشدد على أن "فرنسا وشركاءها لن يترددوا في اتخاذ إجراءات عقابية دولية ضد المذنبين". كما ناقشا القضايا الإقليمية، خاصة ما يحدث في اليمن وسوريا.