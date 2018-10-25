محمد بن راشد لولي العهد السعودي: يا جبل ما يهزك ريح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "يا جبل ما يهزك ريح".. بهذه الكلمات خاطب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قصيدة شعرية نشرها الأول عبر حسابه على موقع "تويتر"، مساء الخميس.

ونشر الشيخ محمد بن راشد القصيدة التي أهداها إلى الأمير محمد بن سلمان، وذلك في أعقاب حضور الأول لفعاليات مؤتمر الاستثمار الذي استضافته السعودية تحت عنوان "دافوس الصحراء"، وجاءت كلماتها على النحو التالي:

إلى الأخ محمد بن سلمان:

يـا جـبـل مـــا يـهـزك ريــح

كـلـنا فــي صـفك إخـوانك

مـعـك بـالتصريح والـتلميح

نـبذل المجهود في شانك

يـا محمد مـن جفاك ايطيح

نــاصــرك الله ع عــدوانـك

رجح قدرك ولك ترجيح

بالعقل ربك عطا وزانك

خطة التطوير والتصحيح

بيدينك بين العرب شانك

ودافس الصحراء لها تربيح

والاقتصاد الحر ميدانك

ما يهمك لي يصيح ايٌصيح

وعشت سالم فايز أرهانك

يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد كان قد أشاد بكلمات الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الاقتصادي، قائلا عنها "حقيقية، متفائلة، جامعة للكلمة، ومعركته الشخصية في تنمية المنطقة نحن معه فيها بالحال والمال".