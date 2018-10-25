العريفي يمدح والقرني ينشر قصيدة بعد كلمة ولي عهد السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق الداعية الإسلامي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية، على كلمة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال مؤتمر قمة الاستثمار الذي تستضيفه الرياض، واصفا همّة الأمير بـ"حجم جبل طويق".

جاء ذلك في تغريدتين للعريفي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الهمة العالية والإخلاص والتخطيط والإصرار، هي طريق النجاح.. هِمة بحجم جبل طويق .. زادك الله توفيقاً".

وأضاف في تغريدة منفصلة: "زادك الله توفيقاً ونفع بك.. وجعلك مباركاً أينما كنت"

من جهته قال الداعية الإسلامي، عائض القرني، معلقا على كلمة ولي العهد: "الفضا والنت والتلفاز والبث المباشرْ.. كلها بأخبار "بن سلمان" في حالة طواري.. صارت النشرات باسمك تدّهر غايب وحاضرْ.. مرضي الدنيا ومزعلها بليلك والنهاري.. بالجواب الفذ والقول الحكيم لمن يناظر.. مشغل العالم وكل اقطارها سامع وداري".

وكان ولي العهد السعودي قد تطرق لعدة ملفات في كلمته في مقدمتها ملف مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في تركيا بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية في بلاده ونظرته لمستقبل المنطقة.

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