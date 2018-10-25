تقرير: رئيسة الـCIA استمعت لـ"تسجيلات خاشقجي" وتحضر تقريرا لترامب

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تحضر جينا هاسبيل، رئيسة وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" تقريرا حول قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، لتقديمه إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس.

وذكر تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، الأربعاء، إن هاسبل استمعت خلال الزيارة التي أجرتها إلى تركيا لـ"تسجيلات صوتية" عن استجوابه ومقتله، وهو الأمر الذي لا يمكن لـCNN التأكد من صحته بصورة مستقلة.

ويذكر أن ترامب وصف التغطية على عملية قتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، بأنها "الأسوأ عبر التاريخ"، مشيرا إلى أن السعودية حليف "عظيم" وأكد أنه ينتظر الاطلاع على نتائج التحقيقات ليعرف الحقائق.

ورغم التأكيد على أهمية العلاقات مع السعودية، نوه ترامب إلى أن ذلك "ليس عذرا" لقتل خاشقجي، وأضاف قائلا: "إذا كان ما يقال إنه حدث قد حدث بالفعل، وأظهرت الحقائق ذلك"، لن يكون الأمر جيدا.