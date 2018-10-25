دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس، أن المعلومات الواردة من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.

جاء ذلك على لسان النائب العام في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حيث قال: "إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 10 / 2 / 1440هـ عن نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية المواطن / جمال أحمد خاشقجي – رحمه الله -، فقد وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية الشقيقة تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".

وأضاف البيان: "والنيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها للوصول إلى الحقائق إن شاء الله واستكمال مجريات العدالة".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو إن بلاده لن تأخذ قضية خاشقجي إلى المحكمة الدولية، إلا أنه لفت إلى أن بلاده ستشارك معلومات حول هذه القضية إن كان جرى تحقيق دولي حول الأمر.