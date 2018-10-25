دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ترأس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة بالبلاد، والذي تم الإعلام عنه في أعقاب حادقة مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث ذكرت: "بناءً على الأمر الملكي الكريم رقم 7422 وتاريخ 10 / 2 / 1440هـ القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية – حفظه الله – لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، فقد ترأس سموه الاجتماع الأول لهذه اللجنة هذا اليوم الخميس الموافق 16 / 2 / 1440هـ".

وأشار البيان إلى أن "اللجنة استعرضت خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات خاصةً فيما يتعلق بالعناصر التالية: الهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة والأطر القانونية والأنظمة المعمول بها والسياسات والإجراءات والحوكمة وآليات الاستقطاب والتأهيل واتخذت اللجنة التوصيات الأزمة حيال ذلك، وستواصل اللجنة اجتماعاتها إلى حين استكمال أعمالها".

ويذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان أصدرا أمرا ملكيا في اعقاب قضية خاشقجي بإنهاء "خدمات الضباط التالية أسمائهم مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار/ محمد بن صالح الرميح"، فضلا عن إعفاء "مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء/ عبدالله بن خليف الشايع"، بالإضافة إلى إعقاء "مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء/ رشاد بن حامد المحمادي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير سابق.