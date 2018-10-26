ماكرون: مبيعات الأسلحة "لا علاقة لها" بجمال خاشقجي

باريس، فرنسا (CNN)-- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن مبيعات الأسلحة "لا علاقة لها بالسيد (جمال) خاشقجي"، مشددا على أنه "لا ينبغي الخلط بين المسألتين".

وكان ماكرون يتحدث فى مؤتمر صحفي، الجمعة، في إطار زيارته للعاصمة السلوفاكية براتيسلافا للقاء نظيره السلوفاكي أندريه كيسكا، وكذلك مع رئيس الوزراء بيتر بيليجريني.

وأضاف ماكرون في وقت لاحق أنه "من الديماغوغية الصرفة أن نقول وقف بيع الأسلحة" إلى الرياض وناشد بـ"الرد الأوروبي، في جميع المجالات"، ولكن "بمجرد تأسيس الحقائق"، وفقا لقوله.

وكرر ماكرون هذه النقاط مرة أخرى في سلسلة من التغريدات حيث أدان قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وأضاف في وقت لاحق أنه "لا يؤمن بالاندهاش والارتباك" وأنه "بمجرد أن تسليط الضوء على هذه الجريمة، سنتخذ قرارًا واضحًا، عقوبات متسقة ومنسقة على المستوى الأوروبي"، حسب تعبيره.