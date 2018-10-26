لأول مرة منذ 1996.. لقاء نتنياهو والسلطان قابوس في مسقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، عن لقاء جمعه مع قابوس بن سعيد، سلطان عمان، وفقا لما نشره الأول عبر حسابه على موقع "تويتر".

وقال نتنياهو إن زيارته إلى سلطنة عمان "هي أول زيارة رسمية في هذا المستوى منذ 1996"، لافتا إلى عودته إلى بلاده "قبل قليل" من وقت نشر تغريداته على حسابه بموقع "تويتر".

وقال نتنياهو إن السلطان قابوس "وجه له دعوة بزيارة السلطنة في ختام اتصالات مطولة بين الطرفين"، معلنا أنهما بحثا "السبل لدفع عملية السلام وقضايا تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة".

ووفقا لما نشره نتنياهو، فقد كان بصحبة زوجته سارة، لافتا إلى أن المباحثات "شارك فيها رئيس الموساد يوسي كوهين ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومدير عام الخارجية يوفال روتيم ورئيس ديوان رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بلوت".

واعتبر نتنياهو الذي نشر صورا من اللقاء أن "هذه الزيارة تشكل خطوة ملموسة في إطار تطبيق سياسته الرامية إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع دول المنطقة من خلال إبراز الخبرات الإسرائيلية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد".

في الوقت نفسه، نقل التلفزيون العماني، الجمعة، لقطات من لقاء نتنياهو والسلطان قابوس، مؤكدة أنه تم، الخميس في "بيت البركة" الذي يقع بالعاصمة مسقط. كما نشرت وكالة الأنباء العمانية خبرا مقتضبا في تفاصيله، موضحة أنه "تم بحث السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط ومناقشة بعض القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما نشر نتنياهو فيديو للقاء الذي لم يعلن عنه من قبل، حيث ظهر بصحبة زوجته سارة وعدد من المسؤولين الإسرائيليين خلال لقائهم مع السلطان قابوس، فضلا عن حضورهم احتفالية فنية، والتجول في ردهات قصر الاستقبال والحديث حول خريطة لم تتبين تفاصيلها.