مسؤولة أممية: مقتل خاشقجي يحمل كل علامات "الإعدام خارج القضاء"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بجرائم القتل خارج نطاق القضاء، أجنيس كالامارد، إن حادثة مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي "تحمل كل علامات الإعدام خارج القضاء"، على حد تعبيرها.

جاء ذلك في تصريح لكالامارد داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث قالت: "بناء على ما أعرفه، كان الأمر (مقتل خاشقجي) إعدام خارج نطاق القضاء.. حتى يتم إثبات عكس ذلك فإن هذا هو ما جرى".

وجددت المسؤولة الأممية دعوتها لإجراء تحقيق دولي في هذه القضية بالنظر إلى طبيعة الجريمة ومن كان الضحية.

ويذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعا السلطات السعودية، للإفصاح عن هوية من أمر بقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وذلك في كلمة له باجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة، الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية دعوة أردوغان للسلطات السعودية أيضا بكشف "هوية المتعاون المحلي الذي تسلم الجثة، فضلا عن تسليم الموقوفين الـ 18 في السعودية على خلفية الجريمة، إذا لم تتمكن الرياض من إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى".