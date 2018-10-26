قضية خاشقجي.. ما موقف موسكو من الرياض؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شدد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على "محاسبة من تثبت إدانتهم" في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، متوعدا بأن "ينالوا جزاءهم الرادع"، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل المكالمة بين الملك سلمان وبوتين، موضحة أنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين ومجالات التعاون والتنسيق القائمة بين المملكة وروسيا وفرص تطويرها".

وأطلع الملك سلمان الرئيس الروسي على "ما تم اتخاذه من إجراءات وتحقيقات لكشف الحقائق كاملة في ملابسات مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، وتصميم حكومة خادم الحرمين الشريفين أن يتم محاسبة من تثبت إدانتهم وأن ينالوا جزاءهم الرادع"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

بدوره، أعرب بوتين عن "ثقته في نزاهة الإجراءات التي اتخذتها المملكة وفي شفافية التحقيقات الجارية حالياً"، حسب المنشور بوكالة الأنبا السعودية.

يشار إلى أن المتحدث باسم الكرملين (القصر الرئاسي الروسي)، دميتري بيسكوف، كان قد قال إن بلاده سمعت موقف المملكة العربية السعودية الرسمي من أن "العائلة المالكة لم تكن متورطة في حادث قتل الصحفي جمال خاشقجي، والأمر يتعلق الآن بالمحققين".

وجاءت تصريحات بيسكوف، خلال مؤتمر عقده مع الصحفيين، صباح الثلاثاء، ليوضح: "سمعنا بيانًا رسميًا من الرياض يقال فيه إن ممثلي العائلة المالكة لم يشاركوا في الحادث، أخذنا ذلك في الحسبان".