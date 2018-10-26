دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، على قانون "يعزل" حزب الله اللبناني عن النظام المالي العالمي بصورة تفوق أي وقت مضى، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

وجاء في البيان الذي وصل لـCNN بالعربية نسخة منه: "وقع الرئيس دونالد ج. ترامب اليوم على قانون تعديل منع التمويل الدولي لحزب الله للعام 2018 الذي يفرض عقوبات إضافية قاسية على حزب الله، وهو منظمة إرهابية إسلامية متطرفة وشريك وثيق للنظام الإيراني إذ تعمل لصالحه بالوكالة. قام حزب الله بخطف وتعذيب وقتل مواطنين أمريكان، وتشمل عملياته الهجوم الوحشي في العام 1983 ضد ثكنات المارينز في بيروت في لبنان، والذي تسبب بمقتل 241 من قوات المارينز والبحارة والجنود الأمريكان وجرح 128 آخرين من أفراد الخدمة الأمريكان ومقتل مواطن لبناني. حزب الله مسؤول أيضا عن تفجير آخر لثكنات فرنسية تسبب بمقتل 28 من جنود حفظ السلام الفرنسيين وخمسة مواطنين لبنانيين".

وذكر البيان: "إن التشريع الذي وقعه الرئيس ترامب اليوم ليصبح قانونا سيعزل حزب الله عن النظام المالي العالمي أكثر من ذي قبل ويقلص التمويل الذي يتلقاه. وستستهدف هذه العقوبات أفراد أجانب ووكالات حكومية تساند حزب الله أو تدعمه عن علم والشبكات المرتبطة بحزب الله التي تشارك في تهريب المخدرات أو الجرائم عبر الوطنية الأخرى. ونحن نتوجه بالشكر لأعضاء مجلس الشيوخ كرابو وبراون وروبيو وشاهين وعضوي مجلس النواب رويس وإنجل على عملهم مع الإدارة على هذا التشريع المهم لمواجهة حزب الله الذي يعمل لصالح إيران بالوكالة".

ولفت البيان إلى أن "الرئيس ترامب احيى مساء اليوم الذكرى الخامسة والثلاثين للهجوم على ثكنات المارينز في بيروت مع الناجين وأفراد أسر الضحايا. لن تنسى الولايات المتحدة يوما الأرواح الغالية التي فقدناها في ذلك اليوم وسنواصل تكريم ذكراهم باتخاذ إجراءات ضد قاتليهم. لقد فرضت الولايات المتحدة في ظل قيادة الرئيس ترامب عقوبات تاريخية على حزب الله وحليفه الرئيسي، أي النظام الإيراني الفاسد. فرضنا على حزب الله في خلال العام الماضي عقوبات تفوق ما فرضناه عليه في أي عام آخر. بالإضافة إلى ذلك، ستعيد الولايات المتحدة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر فرض العقوبات ذات الصلة بالبرنامج النووي ضد إيران بكامل قوتها بعد أن رفعتها الصفقة النووية أحادية الجانب مع إيران".