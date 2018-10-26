وزير خارجية تركيا: تصرفنا بصبر بقضية خاشقجي وليس بما يرضي الآخرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن بلاده تعاملت مع قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، بـ"صبر" وليس بما يرضي الآخرين، على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها الوزير التركي، الخميس، قال فيها وفقا لما نقلته وكالة أنباء الاناصول التركية الرسمية إن بلاده تعاملت مع القضية بشكل "مبدئي وشفاف"، مضيفا: "تركيا لم تتصرف مع الحادثة بشكل يرضي الآخرين، وإنما من أجل حل المشكلة التي تخص حياة إنسان".

والقى الوزير التركي الضوء في كلمته على أن "القنصلية (السعودية) بحسب معاهدة فيينا هي أرض سعودية، لكن الحادثة وقعت ضمن الأراضي التركية، لذا فإن التحقيقات تجرى على أساس القوانين التركية".

وأضاف: "علينا حل هذه المشكلة، وبفضل الخطوات التي اتخذناها وفقا لمواقفنا المبدئية واستراتيجيتنا سيتم الكشف عنها شيئا فشيئا"، مشيرا إلى ان "بلاده تطبق بشكل ناجح مبادئ إدارة الأزمات في المنطقة".